В список погибших в метро СПб внесены еще два человека

Список погибших в метро СПб дополнился двумя фамилиями. Эксперты установили личности еще двоих жертв теракта, однако полный список погибших все еще не составлен. Всего погибли четырнадцать человек, а некоторые раненые остаются в тяжелом состоянии.

Сегодня, 5 апреля, эксперты установили личности еще двоих жертв ужасного теракта в питерском метрополитене. Их имена пока не вошли в полный список погибших – экспертам предстоит установить личности еще двух жертв. Всего, напомним, скончались четырнадцать человек, однако врачи не исключают, что эта цифра вырастет. По состоянию на утро 5 апреля, в больницах в тяжелом состоянии оставались еще десять человек. За их жизни продолжают бороться медики.

Погибшим при взрыве в метро, но не вошедшим в списки жертв, оказался 22-летний Акбаржон Джалилов – гражданин Киргизии, получивший в 2011 году российский паспорт, как сообщают некоторые источники. Именно он был признан следователями тем самым террористом, исполнившим атаку в метро.

Джалилов оставил и другую бомбу, на еще одной станции метрополитена. К счастью, она не успела разорваться – ее вовремя обезвредили. Эксперты считают, что жертв могло бы быть куда больше, если бы опасность вовремя не ликвидировали.

После теракта третьего апреля в питерскую полицию регулярно поступают звонки с сообщениями о новых террористических угрозах. К счастью, пока ни одно подобное сообщение не оказалось правдивым.