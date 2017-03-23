В Таллине скончался Лембит Ульфсак: причиной смерти стала тяжелая болезнь

В Таллине скончался известный артист Лембит Ульфсак. Эту печальную новость опубликовали на ресурсе местного телеканала.

В среду стало известно о смерти Лембита Ульфсака, который является актером советского и эстонского кино. Также мужчина был режиссером. В Эстонском драмтеатре, где он работал последние годы жизни, рассказали, что причиной кончины знаменитости стало тяжелое заболевание, с которым он боролся продолжительное время.

Напомним, мужчина закончил консерваторию в Таллине, где проходил обучение на актерском факультете. После выпуска он был принят на работу в молодежный театр города, через семь лет принял решение перейти в труппу драмтеатра им.В.Кингисеппа. После его карьера продолжилась в киноиндустрии «Таллинфильм». Самым популярными работами актера являются: «Легенда о Тиле», «Мэри Поппинс» и другие. Последней лентой, куда артист был приглашен для съемок, считается кино «Мандарины». Данная лента была поставлена Зазой Урушадзе, которого считают талантливым режиссером грузинского происхождения. Необходимо отметить, что данная работа удостоена номинации «Оскар». За год до кончины артист принял участие в съемках сериала «Гастролеры».