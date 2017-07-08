В Тамбове упал самолет во время праздника студентов — выпускников местного государственного университета. Трагедия произошла седьмого июля в районе набережной, где воздушное судно рухнуло на противоположном от людей берегу речки Цны. Пилот погиб на месте. Выпускники почтили его память минутой молчания и зажгли огни.

Вчера седьмого июля, вечером, в Тамбове произошла трагедия. Во время праздника выпускников местного государственного университета рухнул самолет на другом берегу реки Цны. Два самолета были одним из пунктов праздничной программы, где они должны были показать воздушное шоу.

Во время программы, один из самолетов стал резко снижать скорость при попытке выполнения одной из фигур пилотажа, после чего рухнул на землю. На данный момент, выдвигается версия, что пилот при управлении самолетом совершил ошибку, или воздушное судно было неисправным. Сам пилот погиб, других жертв и разрушений нет. На место трагедии сразу же прибыли службы спасения. В сети имеется видео падения самолета в районе села Дворики. На них видно, что после падения воздушное судно загорелось.

Когда объявили о гибели пилота Александра Комбарева, праздник прервали. Со сцены стали звучать слова соболезнования семье погибшего. Выпускники отнеслись к этому с пониманием. Ребята почтили память пилота молчанием и зажгли в его честь огни.

По факту крушения было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности самолета. Окончательные выводы о том, что послужило причиной падения воздушного судна будут сделаны после окончания расследования.