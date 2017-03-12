В Тольятти горит предприятие «Куйбышевазот»

В Тольятти на химическом предприятии «Куйбышевазот» воспламенилась установка по производству циклогексанона. Пожарники уверяют, что жертв нет, а вот причины этого происшествия им пока неизвестны. Поскольку пожар имел химическую природу, для его тушения пригнали целый пожарный поезд, но к приезду МЧС огонь успел уничтожить площадь примерно в 500 кв. метров.

МЧСники до последнего надеялись, что пожарный поезд и два вертолета Ми-8 им не пригодится, хотя пожар был признан возгоранием третьей степени сложности. Видео тут же появилось в Сети благодаря очевидцам – со стороны улицы Новозаводской-6 валил черный вонючий дым, потому передвижная лаборатория изучала, насколько он опасен и не навредить ли он здоровью горожан. Вся продукция завода «Куйбышевазот» токсична и без пожара, а когда она горит – выделяются вредные канцерогенные соединения. Среди продукции, которая выпускается на заводе, значится аммиачная селитра, аммиак, очень прочная техническая нить. Тушили установку на открытой площадке 45 пожарных машин и 250 человек.

На данный момент пожар локализован, помещение и стены проливают водой. СМИ Тольятти отметили, что несмотря на локальный пожар на большом заводе, предприятие не прекратило сове работу. Пресс-центр завода заявил, что на работе соседних цехов и подсобных помещений пожар не отразится. Готовая продукция отгружается в штатном режиме, паники среди рабочих нет. Удобрения, которые производит «Куйбышевазот», пользуются спросом в различных бизнес-направлениях, и даже горение циклогексанона не остановило круглосуточное производство.