В Томске произошла ужасная трагедия ночью тридцатого июля. Стало известно, что пропала молодая девушка, жительница города. По словам ее друзей, она не вернулась с прогулки. Через два дня оперативники нашли ее голову, отрезанную от тела. Подозреваемый в преступлении задержан и дает признательные показания.

Правоохранительные органы Томского региона на данный момент ведут допрос 29-летнего жителя города Томска, ранее уже судимого за изнасилование. Ему вменяется жестокое убийство молодой студентки города, которая ушла на прогулку двадцать девятого июля и домой больше не вернулась. Одета пропавшая была в тельняшку и рваные джинсы.

Через два дня поисков, на берегу озера, расположенного в местном Ботаническом саду, была найдена голова пропавшей, отрезанная от тела. После этого оперативники начали искать другие части тела девушки, и на данный момент все они уже найдены, как сообщил об этом источник из Следственного управления региона.

По имеющимся данным, в последний раз девушку видели в ночь на тридцатое июля недалеко от Лагерного сада. 30 июля погибшая должна была прийти на встречу со своими одноклассницами, но на условленное место так и не прибыла.

Задержанный мужчина сейчас дает показания правоохранительным органам. Известно, что он уже признался в убийстве студентки.