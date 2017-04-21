В Хабаровске в приемную местного управления ФСБ ворвался вооруженный мужчина и открыл огонь. Происшествие случилось днем 21 апреля по времени Москвы. В результате стрельбы погибли два человека, а нападавший был ликвидирован на месте.

В региональном УФСБ подтвердили факт нападение преступника. По данным ведомства, происшествие случилось около пяти часов вечера 21 апреля по местному времени. Преступник ворвался в приемное отделение здания ФСБ, достал оружие и открыл огонь на поражение. В результате стрельбы были убиты два человека, еще один ранен. Нападавший был ликвидирован на месте происшествия. Личности погибших не разглашаются, но известно, что один из них – сотрудник УФСБ, а второй – посетитель. Пострадавшим также оказался посетитель.

Личность нападавшего предварительно уже установлена. По данным РБК, преступником оказался связанный с неонацистскими организациями молодой человек 1999 года рождения. Пресс-служба силового ведомства сообщила, что он оказался уроженцем и жителем Хабаровского края, состоял в неонацистской группировке. Его имя также известно.

«Личность совершившего преступление в Хабаровске установлена. Это уроженец и житель Хабаровского края Конев А.В., 1999 года рождения. Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе», — сообщили в ведомстве.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведется расследование. О судьбе пострадавшего посетителя хабаровского управления ФСБ информации нет. Личности убитых и раненного прессе не сообщаются.