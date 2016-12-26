Вадим Денисов выжил в боях за Алеппо, чтоб не долететь до Сирии, — пишет газета «Лайф», ссылаясь на «Первый канал». Цветы и свечи несут под здание, где репетировал ансамблю им. Александрова, к Останкинской телебашне и фонду, где работала Елизавета Глинка. В других государствах неравнодушные приносят гвоздики под посольство России. Вадим Денисов, оператор, сам просил отравить его в Сирию, поскольку считал это долгом.

Родственники погибших сейчас вспоминают разное: одни не хотели лететь в Сирию, что-то чувствуя, другие ничего такого не ощутили, хотя их и отговаривая, а Денис шел на войну как солдат: один раз он остался в осажденном Алеппо. Сейчас вдова Вадима, мать его троих детей рассказывает, как за него беспокоились, когда Денисов не успел уйти из оцепления боевиков. Вертолет, который должен был увезти журналиста и оператора, не долетел до них, погиб, и Вадим Денисов прикрывал спину себе и корреспонденту наряду с военными.

Украинская правда» сообщает: тела погибших не находятся. Это издание – одно из тех немногих, которые не злорадствует по поводу чужой беды, хотя большинство прессы в Украине радуется – погибли «вежливые люди». Газета ссылается на «Интерфакс», вызывая к себе доверие россиян. Спасатели ожидали плоты с выжившими или хотя бы пассажиров в спасжелетах. Но таковых, к сожалению, нет.