Театр юного зрителя города Саратова с прискорбием сообщает, что ушла из жизни в 87 лет актриса Валентина Строганова. Валентина Александровна практически не известна в мире кино – она снялась только в детективном фильме «Без права на пощаду», зато всю свою жизнь она верно прослужила зрителю-подростку и исполняла в ТЮЗе роли чеховских, горьковских, тургеневских героинь.

ТЮЗ города Саратова выражает родственникам актрисы Валентины Строгановой соболезнования в связи с ее кончиной. В кино Валентина Александровна так и осталась «исполнительницей одной роли» – ее снял в советском детективе «Без права на пощаду» только Леонид Полонский. Актеров для фильма режиссер подбирал в театрах Саратова. Зато в стенах родного ТЮЗа Строганова воплотила немало драматических героинь в постановках русских классических произведений. Старшеклассники имели возможность сразу после прочтения увидеть на сцене героев пьес «На дне», «Обыкновенная история», «Три сестры», «Униженные и оскорбленные». За пятьдесят лет менялся репертуар театра, а игра Валентины Строгановой оставалась профессиональной и глубокой.

Друзья и коллеги отмечают интеллигентность Валентины Александровны, ее тепло, искренность и верность театру. Эти качества помогали актрисе уходящего поколения воплощать на сцене самые сложные и многоплановые роли. Но лучше всего Валентине Александровне давались типичные островские героини из многочисленных пьес российского драматурга. Картина «Без права на пощаду» навсегда войдет в анналы детективных картин: снимать качественные и добротные детективные истории в СССР умели всегда.