Валерий Халилов и его ансамбль: кто выжил из артистов, не попав на борт самолета

Валерий Халилов и его ансамбль им. Александрова погиб в крушении Ту-154, но не весь. Артисты должны были лететь двумя самолетами, и тем, кто приземлился в ночь с субботы на воскресение, очень повезло. Всего в штате значится 168 человек, погибли над акваторией Черного моря 64, но целый оркестр выжил потому, что его не взяли в Сирию поздравлять военнослужащих с Новым Годом.

Три ведущих солиста ансамбля остались в Москве, как и исполнитель времен СССР Иосиф Кобзон. Они отказали дирижеру Валерию Халилову по своим личным причинам, и это спасло им жизнь. Россия потеряла практически весь хор Министерства Обороны, лишь оркестр с талантливыми музыкантами остался в живых из-за маленькой сцены на базе Хмеймим и «минусовки», которую записали солисты. На борту так же оказались люди, не имевшие к военной песне и ансамблю никакого отношения, они летели с гуманитарной миссией в Сирию. Оплакивают не только правозащитника и врача «Доктора Лизу», но и Людмилу Гурар – художницу. Женщина учила детей Сирии рисовать мирную жизнь. О том, какими были погибшие члены ансамбля, рассказал «Московский Комсомолец».

В семействе Клокотовых-Папкиных – большая трагедия: муж Дмитрий Папкин летел первым самолетом и выжил, а его жена – певица ансамбля Мария Клокотова была на борту погибшего Ту-154. В СМС тестю Дмитрий написал, что боится говорить детям о смерти мамы. Отец заявлял потом изданию, что старший сын не хотел отпускать мать – он серьезно заболел, но Мария все же полетела, невзирая на знаки судьбы. Артистка и сама что-то предчувствовала, но не всех перед катастрофой спасает предчувствие.