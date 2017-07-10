Ваня Котов, которого на протяжении месяца искали правоохранительные органы и волонтеры, был найден убитым. Предполагаемым убийцей школьника является 30-летний уроженец Озерска. По версии следствия, преступник заманил ребенка к себе домой и совершил расправу над ним.

На днях стало известно об обнаружении тела 11-летнего жителя Касли. Мальчик пропал в прошлом месяце, его поисками занимались правоохранительные органы и волонтеры. Родные и жители Челябинской области до последнего надеялись найти ребенка живым.

По версии следователей убийца мальчика, который является уроженцем Озерска, встретил Ваню, когда он направлялся в школьную библиотеку и заманил к себе в арендованное жилье, где и совершил расправу над ним. После 30-летний Андрей Шамыгин принял решение скрыть следы преступления, закопав ребенка в безлюдном месте. Правоохранительные органы заявили, что преступник ранее три раза был судим. Также отмечается, что удалось обнаружить мальчика благодаря его велосипеду, на котором он покинул дом в тот злополучный день. В полиции также отметили, что убийца все время поисковых работ был подписан на группу в социальной сети, где публиковалась информация о мальчике и результатах его розыска.

В настоящий момент следователи продолжают выяснять все причины, обстоятельства и мотив преступления. Шамыгин был заключен под стражу до сентября текущего года. Расследование жестокого убийства несовершеннолетнего на контроле центрального аппарата СК России.