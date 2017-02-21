Вартан Саркисов: друг Мары Багдасарян сбил насмерть человека

Один из членов «тусовки» Мары Багдасарян, Вартан Саркисов, ответит за свои действия по криминальной статье: из-за него погиб человек. Против стритрейсера СК РФ уже возбудил уголовное дело, поскольку его «Porsche Cayenne» скрылось с места происшествия, а сбитый мужчина остался умирать на Мосфильмовской улице.

Предположительно, Вартан возвращался с Воробьевых Гор, где общался с такими же «стритрейсерами». Эту дружную компанию «папиных детей-олигархов» полиция знала давно: они все есть друг у друга в социальных сетях, Мара Багдасарян и Вартан Саркисов – не исключение. Но до этого никто из «гонщиков» не сбивал насмерть пешеходов, а административные наказания им удавалось избежать не без помощи адвокатов. Однако криминальная статья 264 УК РФ не предусматривает ни условного срока, ни штрафа. У детей из богатых семей присутствует чувство безнаказанности и святая уверенность, что деньги родителей решают любую проблему. Когда это оказывается не так – они очень удивляются. Гражданин Андрей Шестов, погибший в ДТП, был шеф-поваром ресторана при отеле «Рэдиссон Славянская».

Очевидцы аварии рассказывают страшные вещи: иномарка «Porsche Cayenne» со скоростью 145 км/ч врезалась в парковку уже с телом несчастного пешехода на капоте. Потом, увидев, что «Порше» протаранило не менее дорогой «Фольцваген», Саркисов и его пассажир просто вышли из машины и ушли. Внедорожник, который стоит не менее 9 млн. рублей, заволокло черным густым дымом, а его водитель напился в одном из соседних дворов. Там оперативники и взяли Вартана Саркисова, по ходу выяснив, что машина принадлежит его матери – директору крупной коммерческой фирмы. Явно не она «накатала» 12 штрафов на своем дорогом автомобиле.