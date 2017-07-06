Ведьма в Победино: жительницу Сахалина объявили ведьмой и попытались сжечь

Жители села Победино (Сахалин) решили, что во всех бедах, которые свалились на местных жителей, виновата «ведьма» Варвара Н. Решив вернуться к темному непросвещенному Средневековью, односельчане подожгли дом «колдуньи».

В селе Победино на Сахалине трое мужчин в разное время ушли из жизни добровольно, покончив собой. Все они в той или иной степени знали местную жительницу Варвару Н. Списав все не связанные между собой суициды на проделки «нечистой силы», которая подчиняется «ведьме», жители села сожгли дом гражданки местной жительницы.

Спасти свою односельчанку – молодую, красивую девушку Варвару, решил житель Победино Олег В. и обратился в Ассоциацию адвокатов РФ. Такой статьи УК РФ как «колдовство» или «причинение смерти при помощи магии» не существует, но местные ее уже придумали и решили инкриминировать Вравре Н.. Случаи трех суицидов друг с другом не связаны, они происходили в разные годы, но все погибшие знали Варвару. В 2004-ом году ушел из жизни мальчик, который был безответно влюблен в Варю. Вторым ушел из жизни таким страшным способом муж Варвары – девушка одна растит ребенка. И совсем недавно совершил суицид местный житель, с которым пыталась сойтись молодая вдова после смерти мужа.

В качестве доказательства того, что жители села настроены серьезно, Олег В. привел такой факт: на поминках последнего самоубийцы заговорили о том, что Варвара – ведьма, а потом в одночасье сгорел ее дом, мать с ребенком осталась на улице. Что же касается администрации города, то ей нет дела ни до беды молодой матери, ни до поджигателей, ни до того, что в Победино нет работы. В запустевших селах люди верят всему, что показывают по телевизору, а потом, насмотревшись «Битвы экстрасенсов», идут учинять расправу над «колдунами» и «ведьмами».