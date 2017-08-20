Вера Глаголева прощание: траурная церемония состоялась в Доме кино

В прошедшую субботу была похоронена Вера Глаголева. Прощальная церемония состоялась в Доме кино. Проститься с российской артисткой пришли поклонники, коллеги, родные. Ее смерть наступила в немецкой больнице во время лечения от продолжительного заболевания.

В прошедшую субботу состоялось прощание с народной артисткой России Верой Глаголевой. Прощальная церемония прошла в Доме кино, траурное мероприятие посетили родные, коллеги и поклонники актрисы. После 61-летняя знаменитость была похоронена на Троекуровском кладбище, здесь собрались только самые близкие Глаголевой.

Сообщалось, что прощальная церемония началась в 11 часов, сначала с актрисой простились члены семьи, друзья, коллеги, а через час возможность попрощаться предоставили поклонникам.

Ранее глава РФ выразил соболезнование семье Глаголевой в связи с ее кончиной. Владимир Владимирович добавил, что смерть актрисы является большой потерей для культуры страны. Сообщается, что письмо с соболезнованиями также выслал родным артистки Рэйф Файнс – актер из Британии. Мужчина участвовал в съемках одной из кинолент, где режиссером была Глаголева.

«Дорогая Вера, я пишу тебе это письмо, зная, что больше никогда не увижу и не услышу тебя. Спасибо, моя дорогая Вера, за то вдохновение, за радость, что ты мне подарила. Я буду улыбаться, вспоминая тебя, потому что ты делала то, что любила делать», — написал Файнс.

Напомним, в начале 90-х артистка в первый раз попробовала свои силы в качестве режиссера, она успела снять шесть фильмов, один из которых был удостоен награды. Последняя актерская работа Глаголевой была в телесериале 2012 года. Весной текущего года появилась новость об онкологическом заболевании артистки, но сама Глаголева отрицала эту новость.