Внимание Следственного комитета Москвы привлекло видео, появившееся в интернете, где водитель автомобиля проигнорировал сигнал скорой помощи. По делу, по словам представителя СК Москвы, будет проведена проверка, и в случае необходимости, возбуждено дело.

В интернете появилось видео, где видно, что водитель иномарки проигнорировав сигнал скорой помощи, не пропустив автомобиль, как этого требуют правила дорожного движения. При этом водитель автомобиля не только не пропустил авто скорой помощи, но еще устроил разборки с водителем скорой, перекрыв ему проезд. Как стало известно из видео, скорая помощь была детской и группа медиков спешила на выезд. По данному факту, по словам правоохранительных органов, инициировано досудебная проверка. Если факт нарушения подтвердиться, будет открыто дело.