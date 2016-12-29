Видео падения самолета Ту-154: «яркая вспышка», которую зафиксировали камеры, оказалась фейком.

«Яркая вспышка», которую зафиксировали камеры, оказалась очередным фейком, — взрыва на борту Ту-154 не было, его крушение не является терактом. Об этом сообщает читателям «Московский Комсомолец» со ссылкой на «Интерфакс», желая опровергнуть «газетную утку». Так же никто не подстрелил самолет с земли. Теракт отмели, как самую нежизнеспособную версию: самолет принадлежал Минобороны, и в Москве основательно проверяют все воздушные судна, в Адлере никто ничего не мог физически занести на борт Ту-154.

Эксперты заявили – то, что произошло за семь минут до падения, ужасно, но никак не связано с тротилом на борту самолета. Вместо шасси были убраны закрылки самолета, то есть произошел технический сбой. Версию «внештатной» работы закрылков подтвердил Минтранс, признав ее как самую перспективную, хотя у профессиональных асов есть к ней много претензий. Тем более последние слова пилота – его матерная ругань именно закрылков, могут говорить о том, что он перепутал два рычага, шасси и закрылков, угробив себя и 90 человек. Но на основании данных одного самописца рано судить экипаж: есть и другие «черные» и «оранжевые» ящики, которые море так и не вернуло. Версии пока лишь предварительные, и каждая из них содержит ряд нестыковок. А тем временем сегодня, 29 декабря, состоялись похороны тех, кого море не сильно повредило и быстро вернуло. В их числе – Оксана Бадрутдинова, найденная одной из первых. «Доктора Лизу» Глинку до сих пор не нашли.

«Комсомольская правда» сообщает: Министерство обороны изъяло все видео Ту-154 у аэропорта и даже у населения. На его основании будут делаться выводы, а очевидец с роликом крушения вместо популярности на YouTube получил допросы в СК РФ. Видео четко показывает, что произошедшее – не месть террористов за Алеппо. «Экипаж вовремя не успел исправить свою же ошибку» – более приоритетная версия. Пассажиры друг друга знали все, хоть и шапочно, и чужого в Адлере на борт просто не пустили бы.