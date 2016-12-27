Видео падения Ту-154: свидетель происшествия говорит об ошибке пилотов

Сегодня стало известно, что появился очевидец падения Ту-154 в Сочи. Им является один из сотрудников охраны пограничных войск ФСБ. Мужчина был на катере, он утверждает, что видел как самолет активно снижался к воде, место положенного набора высоты. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

Свидетель рассказал о странностях которые заметил в положении воздушного судна. Он утверждает, что у самолета была небольшая скорость, необычно задран перед. Мужчина сравнил данное положение с мотоциклом который ставят на заднее колесо. Во время ударения о воду, хвост мгновенно отвалился и ушел на дно. Данные свидетельства могут говорить об ошибке пилотов, что и стало причиной катастрофы. Необходимо отметить, что ФСБ заявили об отрыве от полосы на штатной скорости. После поднятия через пару минут, воздушное судно стало резко снижаться. Специалисты утверждают, что такое действие могло произойти из-за проблем пилотирования, так как пилоты могли попытаться сильно быстро поднять лайнер. Предположительно, судно ввели на закритические углы атаки, что стало причиной силовой потери подъема. Также эксперты говорят о возможной перегрузке. Это предположили из слов одного из пилотов, разговаривая с диспетчером он назвал судно «тяжелым». Еще одной причиной, повлекшей катастрофу, могло стать нарушение центровки из-за груза, некорректная стабилизаторная работа, неожиданное падение двигательной тяги.