В интернете было опубликовано видео, на котором запечатлено убийство бывшего российского депутата Дениса Вороненкова. Этот инцидент произошел в Киеве.

Денис Вороненков вместе со своей супругой сбежал из РФ, по причине возбуждения на него уголовного дела из-за его мошеннической деятельности. В Украине мужчина получил гражданство, но через время его жизнь оборвалась. Позавчера на мужчину напали около одной из столичных гостиниц Киева. В результате происшествия, Вороненков получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью. Также сообщается о ранении его охранника.

На ролике убийства запечатлен момент, как за экс-депутатом и его охранником следует неизвестный мужчина, после он достает огнестрельное оружие и осуществляет выстрел в Вороненкова. После того, как бывший россиянин упал на асфальт, злоумышленник добивает его несколькими выстрелами. Также на видео можно увидеть, как за пару секунд до происшествия, беглый житель РФ обернулся.

Когда убийца первый раз выстрелил, охранник предпринял попытку с помощью сумки сбить его с ног, но тот нанес ранение охраннику в живот. Мужчина падает, но успевает выстрелить в нападающего.

Необходимо отметить, что телохранителя и убийцу доставили в больницу, но через пару часов злоумышленник скончался. Киевские власти сразу обвинили в убийстве Дениса Вороненкова Кремль. По их словам, его ликвидировали, как свидетеля по делу о госизмене Януковича.