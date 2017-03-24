Видео убийства Дениса Вороненкова возле отеля «Премьер-палац» появилось в Сети

Кадры видео с убийством экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова показывают, что убийца стрелял в Киеве около «Премьер-палаца» не только в погибшего, но и в его спутника. Второй пострадавший выжил и находится в больнице. Кем бы ни был человек, решившийся на такое, он испортил отношения Украины и России на много лет вперед.

Версии убийства напрямую зависят от СМИ, которые их публикуют, и от страны, в которой пишут о гибели Дениса Вороненкова. Нетрудно догадаться, что Украина валит на путинский режим, а Россия заявляет, что депутат-беглец стал ненужен СБУ. При этом радикалам россиянин, да еще и коммунист, был ненужен: он голосовал «как все» и его больше волновали деньги, которые можно получить за захваченное здание, а не Украина и преступления Виктора Януковича. Очень сомнительно, что депутата, которого лишили депутатской неприкосновенности, пускали на совещания лидеров стран. Не было у него никаких «страшных тайн Кремля и Януковича», просто перебежчику нудно было чужое гражданство. Даже Россия признает, что «украинский след» искать глупо.

«Российский след», по словам российских экспертов, как раз мог иметь место, но к нему Кремль не имеет ни малейшего отношения. Человек, способный украсть здание, оставил за собой в России достаточно «серых», «непрозрачных» контактов и связей. Как бы то ни было, а убийце удалось доказать, что отношения Украины и России могут быть еще хуже, хотя хуже уже некуда. К супруге Дениса Вороненкова «единоросске» Марии Максаковой и к другому перебежчику – Илье Пономареву приставлена ведомственная охрана. Ведется следствие.