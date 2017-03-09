Виктор Иванело, пропавший без вести в Англии, оставил след в пригороде Лондона

Виктор Иванело, пропавший без вести в Англии, до сих пор не найден. Полиция графства Суррей продолжает поисковую операцию, однако никаких следов за последние дни найти не удалось.

Российский гражданин Виктор Иванело, будучи учащимся Суррейского университета, пропал 26 февраля. Тогда его видели в последний раз. С тех пор Виктор не выходил на связь ни с кем из родных и друзей.

Полиция графства установила, что в ночь с 25 на 26 февраля Иванело побывал в гостях у своего друга, однако затем в одиночестве покинул его дом. Правоохранители попытались отследить маршрут российского студента по камерам видеонаблюдения, установленным в общественных местах. Однако след Виктора обрывается в поезде, когда камера зафиксировала его еще 25 февраля. При этом на кадрах видно, что студент ехал в одиночку, без компании кого-либо из друзей или знакомых. На нем были одеты наушники, и в целом его поведение не вызывало подозрений.

В ходе поисковой операции утром в воскресенье, 26 февраля, полиция нашла его сумку в пригороде столицы. Однако других следов парня так и не было найдено. Дальнейшая поисковая операция тоже не дала результатов.

Полицейские обратились за помощью к общественности, представив фотографии с камер видеонаблюдения. Руководитель поисковой операции в Суррее рассказал, что приоритетной задачей полиции на текущий момент является установить маршрут, по которому Иванело двигался, покинув дом своего друга.