Виктория из Смоленска нашлась после долгих поисковых работ

Одна из пропавших без вести в Смоленске, Вика 16-и лет, наконец, нашлась. Около недели назад девушка ушла с подружкой в ТРЦ «Галактика» и не вернулась, но к счастью, это был просто «подростковый бунт». Константин Былина из «Центра помощи семье» закрыл поисковую операцию и отозвал волонтеров – девочка нашлась сама.

Неделю весь Смоленск «гудел», разыскивая Викторию Гусарову. Поисковая группа наделась на лучшее, но была готова к худшему. Об этом стоит помнить подростку, желающему назло всем убежать из дома, «исчезнуть и раствориться». Ищут пропавших детей среди бомжей, маргиналов, беспризорников, и почти сразу – среди мертвых. Те три дня, которые дает полиция на «погуляет и вернется», могут сослужить плохую службу — не все дети имеют, куда убегать от надоедливого мира взрослых. Однако когда девочка в 16 лет пугает до смерти мать и весь епархиальный Центр помощи семье – это еще понятно. Непонятно, когда пропадает, не предупредив, взрослая девушка. Летом прошлого года весь Смоленск разыскивал Анастасию Федорову 26-и лет. С 5 по 13 июня 2016 г. Настя неизвестно где пропадала, ее подруги поставили на уши весь город, а она не рассказала даже, где была и как могла так поступить с родными.

Некая Евгения Б., знакомая с ситуацией в семье Гусаровых, поведала изданию «Радовка.ру», где пропадала девочка. Пока Вику искали среди живых и мертвых, она находилась у «любимого», который старше и совершеннолетний. Ни в какой «Галактике» Вика не была, она так соврала маме, чтоб ее выпустили из дому. Вся общага на Покровке обратила внимание на странную ситуацию, от которой пахло уголовным делом: к здоровому 30-илетнему мужику пришел ребенок шестнадцати лет на вид. Вике не раз предлагали на такси поехать домой, но та говорила о неземной любви и что никуда не поедет.