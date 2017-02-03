Виктория Реймер была изнасилована: жители Кузбасса проведут акцию памяти в честь погибшей

Убитая Виктория Реймер будет похоронена в родном городе 4 февраля. В некоторых городах Кузбасса предложили провести акцию, чтобы почтить память девочки.

Жители городов Кузбасса хотят провести памятную акцию в честь погибшей маленькой жительницы Новокузнецка. Это предложение было опубликовано в «Одноклассниках» киселевчанами. Жители этого населенного пункта планируют во время похорон Вики запустить в небо воздушные шарики, зажечь свечи.

«Предлагаем почтить память девочки, погибшей в Новокузнецке после изнасилования. Призываем всех неравнодушных. Погребении Вики пройдет 4 февраля, давайте в этот день запустим шарики в память о ней», — обратился инициатор акций к жителям Киселёвска.

Отмечается, что в день похорон девочки белые шары также запустят в городе Мысков, Новокузнецк. Сбор неравнодушных жителей Киселёвска состоится около шахты No12, у фонтана.

Напомним, 26 января Виктория Реймер вечером вышла из дома, чтобы направиться к своей сестре, но так и не пришла к ней. Через время ее тело было обнаружено волонтерами в заброшенной шахте. По версии следователей, мужчина, которого девочка знала, предложил довезти ее на своем снегоходе, после изнасиловал и выбросил в вентиляционный штрек. В результате 12-летняя девочка скончалась.