Виктория Реймер из Новокузнецка найдена мертвой в вентиляционном штреке на глубине 100 метров

Виктория Реймер из Новокузнецка найдена мертвой. Первого февраля полиция обнаружила, где было спрятано тело двенадцатилетней школьницы. Доставать тело пришлось со стометровой глубины вентиляционного штрека.

Вика пропала без вести 26 января, когда вышла из дома и направлялась домой к своей старшей сестре. По дороге к родственнице девочка бесследно пропала. Родители тут же заявили о пропаже ребенка в полицию, а правоохранители начали поисковую операцию. К поискам присоединились отряды волонтеров. А всего в операции принимали участие более ста пятидесяти человек.

31 января волонтеры сообщили, что приостанавливают поиски в связи с поступившей от полиции информации о задержании подозреваемого в убийстве девочки. Дома у сорокалетнего мужчины были обнаружены следы крови. Экспертиза показала, что кровь принадлежит Виктории.

Вскоре стало известно о месте, где убийца спрятал тело ребенка. Преступник сбросил его в вентиляционный штрек на глубину около ста метров. Достать ребенка оттуда представлялось очень трудоспособным.

В полиции рассказали, что операция в вентиляции проходила в «экстремальных» условиях. Весь проход был заполнен опасными газами метана, который мог отравить человека в ходе операции по извлечению тела. Да и сама конструкция вентиляции не позволяла спасателям проникнуть внутрь в свободном доступе.