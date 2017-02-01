Виктория Реймер, Новокузнецк: убийца девочки задержан, поиски тела ребенка продолжаются

В Новокузнецке следователи нашли предположительное место, где может быть спрятано тело исчезнувшей ранее двенадцатилетней Виктории Реймер. Кроме того, правоохранители вышли на след и задержали подозреваемого в убийстве школьницы, в доме которого были выявлены следы ее крови.

Виктория Реймер пропала в Новокузнецке 26 января. Девочка вышла из дома и направлялась к своей старшей сестре, но к пункту назначения так и не добралась. Домой ребенок тоже не вернулся. Вскоре в городе начались поиски, в которых принимали участие также добровольцы. В целом, в поисковой операции были задействованы около 150 человек.

Накануне полиция сообщила, что подозреваемый в убийстве девочки задержан. Им оказался 40-летний житель города. В его доме уже прошли обыски, в ходе которых предварительная версия следствия подтвердилась.

В доме подозреваемого были найдены следы биологического вещества. При помощи современного оборудования эксперты установили, что данное вещество – следы крови Виктории Реймер. Кроме того, следователи имеют сведения о том, где может находиться тело девочки. В настоящее время оперативные работы продолжаются, но тело до сих пор не найдено, поскольку оно, вероятно, находится в труднодоступном месте.

Ранее волонтеры сообщили о приостановке поисков ребенка в связи с информацией, поступившей от полиции. Сообщалось, что следователи получили данные о том, где может находиться тело Виктории.