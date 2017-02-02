Виктория Реймер, последние новости: подозреваемого арестовали на два месяца, тело девочки направлено на экспертизу

Убийцу двенадцатилетней Виктории Реймер из города Новокузнецк заключили под стражу сроком на два месяца. В отношении сорокалетнего преступника началось уголовное следствие, однако сам подозреваемый отказывается свидетельствовать против самого себя.

Виктория пропала в Новокузнецке днем 26 января. Тогда родители забили тревогу, а полиция приступила к поискам ребенка. Спустя несколько дней поисков следователи вышли на след возможного похитителя школьницы. Им оказался сорокалетний гражданин России, в доме которого были найдены следы крови, принадлежащие пропавшей школьнице.

Предполагаемого убийцу задержали 31 января. Суд постановил арестовать преступника сроком на два месяца – на время следствия.

Вскоре было найдено и тело девочки. Убийца сбросил его в вентиляционный штрек на глубину ста метров. Первого февраля тело было извлечено на поверхность. Как рассказали источники в следственных органах региона, спасателям пришлось работать в очень сложных условиях.

Место, где преступник спрятал тело, было отслежено полицией при помощи камер видеонаблюдения. В настоящий момент тело направлено на процедуру опознания, после чего эксперты проведут судебно-медицинскую экспертизу. По итогам этой экспертизы станут известны причины и обстоятельства смерти ребенка. Мотивы похищения в настоящий момент неизвестны.