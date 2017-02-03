Виктория Реймер, последние новости: убитую девочку похоронят в Новокузнецке в субботу

В Новокузнецке готовятся к похоронам двенадцатилетней Виктории Реймер. Родственники запланировали прощальную церемонию и похороны на субботу, четвертое февраля. Накануне в городе закончился сбор средств на похоронную процессию.

Новокузнецкие правоохранители продолжают расследовать дело зверского убийства двенадцатилетней Виктории, которая исчезла 26 января. Подозреваемый по ее делу уже задержан, а судмедэксперты накануне завершили работы с телом жертвы. В ходе экспертизы было установлено, что девочку изнасиловали. А погибла она в результате полученных травм при падении с высоты.

Следователи установили: подозреваемый сперва отвез ребенка к себе домой, где изнасиловал, а затем отвез ее к канализации шахты. Преступник сбросил девочку вниз, когда та была еще жива. В итоге, несчастная упала со стометровой высоты, в результате чего получила травмы, несовместимые с жизнью.

Родственники погибшей похоронят ребенка завтра, четвертого февраля. Перед похоронами состоится отпевание Виктории и церемония прощания со школьницей.

Тем временем, суд арестовал подозреваемого сроком на два месяца. Следователи уже собрали достаточно обширную доказательную базу в отношении Евгения Бухарина. Сорокалетний житель Новокузнецка оказался хорошим знакомым семьи Реймер, лично знал отца девочки, а также имел собственную семью. Полиция выяснила, что в день преступления он обманул ребенка, предложив Виктории подвезти ее к сестре на своем снегоходе, на что школьница охотно согласилась.