Викторию Реймер из Новокузнецка все еще не нашли, но полиция проверяет информацию о возможном местонахождении ребенка

Поиски Виктории Реймер из Новокузнецка все еще не дали результатов. Полиция и волонтеры продолжают поисковую операцию. Однако одна из групп добровольцев накануне приостановила поиски ребенка, поскольку в полиции сообщили о получении сведений о возможном местонахождении девочки.

Двенадцатилетняя Вика Реймер пропала без вести двадцать шестого января, когда направлялась одна из дома к старшей сестре. Очевидцев возможного похищения ребенка нет. Следователи возбудили дело по статье «Убийство».

К поискам ребенка присоединились множественные добровольцы. Всего в поисковой операции были задействованы около двухсот волонтеров, организовавших несколько групп. В одной из таких групп, в группе «Лиза Алерт», накануне сообщили, что поиски временно приостанавливаются. Причиной этого стала информация, поступившая от полиции. Правоохранители сообщили, что в их распоряжении есть данные о возможном местонахождении ребенка. В данный момент эта информация проходит проверку. Проверка может занять около суток.

Таким образом, родственники Виктории получили надежду, что ребенок может быть еще жив. Один из руководителей группы «Лиза Алерт» Егор Кузьмин заявил, что в настоящий момент поисковики ожидают свежей информации от следователей. В свою очередь, в СК расследование пропажи ребенка комментировать категорически отказываются.