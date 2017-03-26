Владимир Тюрин: почему бывшего мужа Максаковой считают заказчиком убийства Вороненкова?

Владимир Тюрин мог стать заказчиком убийства Дениса Вороненкова. Такую версию озвучил Владимир Сергеев – известный продюсер, хорошо знакомый с семьей Максаковых.

Такая версия, которая на первый взгляд кажется маловероятной и даже в некоторой степени безумной, звучит уже не первый день после убийства экс-депутата. Аргументы, приводимые Сергеевым, тем не менее, достаточно серьезны. По его словам, Тюрин, будучи вором в законе и криминальным авторитетом, вполне мог провернуть такое дело, просто потому, что его честь могла быть оскорблена.

Сергеев объясняет: Максакова бросает Тюрина ради депутата-беглеца. При этом Тюрин всегда помогал, возможно, и сейчас помогает бывшей гражданской жене финансово. Вор в законе мог озлобиться на бывшую жену и ее нового мужа, и таким образом решил отомстить.

К тому же, криминальных связей у Владимира более чем предостаточно. И оформить убийство Вороненкова в столь подходящее время и в столь удобных условиях для него не было проблемой. Не стоит забывать, что после переезда в Украину Максакова оставила на Тюрина своих детей.

Кстати, о Тюрине осталась очень хорошего мнения его бывшая теща – Людмила Максакова. Об этом накануне рассказал Станислав Садальский – близкий друг Максаковой. По его словам, Людмила с Владимиром остались в хороших отношениях, и ей очень нравится, как он заботится о детях в отсутствие Марии.

Напомним, что Дениса Вороненкова убили посредством четырех выстрелов из пистолета. Трагедия произошла около полудня 23 марта.