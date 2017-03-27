Владислав Никифорук застрелился на могиле дочери: у помощника депутата пропал интерес к жизни

Владислав Никифорук совершил самоубийство на кладбище, где похоронена его дочь. Рядом с мужчиной лежало пневматическое оружие, которое он переделал для боевых патронов.

Мужчина являлся помощником российского депутата единоросса. На днях он был найден мертвым на кладбище у могилы, где похоронена его дочь, которая ушла из этой жизни прошлой осенью. В своей предсмертной записке он попросил не искать виновных в происшедшем.

«Ужасающая беда. Его нашли мертвым на могиле дочки, умершей недавно. Скорблю вместе с родными», — говорит единоросс Денис Москвин.

У погибшего осталась супруга и два несовершеннолетних сына. Его старшая дочка умерла полгода назад. После кончины мужчины Марат Мусин, который работал вместе с мужчиной, рассказал, что происходило с Никифоруком после смерти дочки.

«С детства его дочку преследовали беды. Когда ей было три месяца она выпала из окна 7 этажа, тогда медики смогли сделать все возможное, чтобы она осталась живая и не было последствий. После в его семье родилось еще двое детей, но он был очень привязан к дочке. Прошлой осенью девушка, которой было всего 18 лет, совершила самоубийство по причине неразделенной любви. Недавно он признался, что после этой трагедии у него нет интереса к жизни. Он поблагодарил меня за помощь, наш совместный труд. Сейчас понимаю, так он прощался. Во время разговора пытался его взбодрить, поведал о походе и предложил пойти с нами, но для него уже все было безразличным», — рассказал журналист Мусин.