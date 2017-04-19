Во Владимирской области бойцы ФСБ ликвидировали двоих террористов, готовивших теракты

ФСБ сообщила о ликвидации двоих причастных к террористическим организациям лиц на территории Владимирской области. Два предполагаемых преступника были убиты в ходе операции по их задержанию. Известно, что они – выходцы из стран Средней Азии.

Как сообщает агентство Интерфакс, ликвидированные террористы занимались организацией и подготовкой к терактам на территории Российской Федерации. Как следуют из сообщения Службы безопасности, между бойцами ФСБ и предполагаемыми террористами возникло боестолкновение в ходе операции по их задержанию. В перестрелке они были ликвидированы. О потерях со стороны силовиков данных нет.

«Сотрудниками ФСБ в результате боестолкновения при попытке задержания нейтрализованы оказавшие активное вооруженное сопротивление два гражданина одной из стран Среднеазиатского региона», — сказано в сообщении.

Гражданство убитых преступников не называется, однако известно, что они были выходцами из стран среднеазиатского региона. Также известно, что они были 91-го и 87-го года рождения.

Российскими спецслужбами было установлено, что ликвидированные террористы пребывали в связях с вербовщиками из террористических организаций. Также сообщается, что они намеревались изготовить самодельные взрывные устройства и исполнить террористические атаки на территории России, но где именно, не уточняется.

На месте операции бойцы ФСБ обнаружили элементы конструкции взрывного устройства, автомат, пистолет и боеприпасы. В настоящий момент ведется расследование в рамках уголовного производства.