Во время операции по удалению аденоидов погиб маленький ребенок

После того как во время операции погиб маленький ребенок, было возбуждено уголовное дело. Операция была плановой по удалению аденоидов. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

Трагедия произошла вчера в результате плановой операции по удалению аденоидов у маленького ребенка. После чего было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Для того чтобы определить все обстоятельства произошедшего и узнать причины смерти ребенка была организована специальная экспертиза.

Дело об убийстве семилетнего мальчика взял под контроль руководитель петербургского главка. О случившемся сообщила вчера пресс-служба министерства здравоохранения России.