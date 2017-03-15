Водитель Владимир Бельский наехал на мальчика Ваню «с воспитательными целями»

В Приозерске случился беспрецедентный случай: водитель сбил ребенка на своем внедорожнике с целью «наказать за плохое поведение». Десятилетний Ваня и его друг стреляли по машинам из игрушечного ружья пластиковыми пулями, а один из водителей, бизнесмен Владимир Бельский, развернулся и намеренно наехал на юного «стрелка».

Поведение детей нельзя назвать хорошим и правильным, но обычно в таком случае их ведут к родителям на воспитательную беседу. Но Ваня сейчас находится в больнице, а Бельский – в СИЗО. Водителю показалось мало того, что мальчик упал. Он заставил Ваню стоять на коленях и извиняться за сделанную глупость. Видео «воспитания» сейчас находится в полиции. Правоохранители тщательно его изучают, а Ваня передвигается на коляске, у него сотрясение мозга и он в одночасье стал заикой. Мама оформила для себя совместное пребывание с сыном, хотя он уже достаточно взрослый мальчик. С ребенком работают неврологи и психологи.

У водителя своя версия: мальчик упал на колени и стал умолять его не ставить маму и школу в известность. Но по ребенку видно, что он не боится маму, он до сих пор боится «того дядьку», который бил его головой о двери машины. Статья «Хулиганство», которую хотя инкриминировать водителю, не в полной мере отражает его деяния. Владимира Бельского, которого уже поймали на Московском шоссе и отца мальчика Вани зовут на шоу на одном из федеральных каналов. Конфликтный характер бизнесмена и склочность его жены в полной мере проявится на ток-шоу: пара не дает жизни всем соседям, а детей, попавших мячиком в его машину, Бельский нещадно бьет.