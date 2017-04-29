«Воры в законе»: бандиты группировки Армена Каневского причастны к 20 нераскрытым преступлениям

Продолжается судебное разбирательство над «ворами в законе», которые являются участниками преступной группировки Армена Арутюняна, известного в криминальном мире, как Армен Каневский. На суде стало известно об их причастности к 20 нераскрытым преступлениям.

На судебном разбирательстве в Краснодарском краевом суде, проходящем над членами банды Армена Каневского, один из свидетелей рассказал об их причастности к нераскрытым преступлениям. По словам этого заключенного, который ранее был в составе данной группировки, на счету бандитов еще 20 убийств и грабежей, не раскрытых правоохранительными органами.

«Я знаю более 20 преступлений, которые связаны с Ванченко и Лалабековым – все они связаны с убийствами и разбоями. Надо будет – все расскажу», — утверждает свидетель во время допроса.

По его словам, лидерами банды и приближенными к главарю являются Ванченко и Лалабеков. В СК РФ были подтверждены слова заключенного. Во всех этих преступлениях подозреваемыми выступают бандиты группировки Армена Каневского, но у следователей нет доказательств их вины.

Напомним, преступники из Каневского отличаются жестокостью, даже по меркам криминального мира. С начала 2017 года над некоторыми членами группировки идет судебный процесс. В скором времени суд примет меру пресечения по отношению к Олегу Ванченко, Эрнесту Лалабекову, Мануке Торосяну и Александру Жигалко.