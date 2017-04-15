Из дела вора в законе Шакро Молодого (Захария Калашова), арестованного за организацию преступной группировки, было выделено дело о получении взятки сотрудниками следственного комитета РФ в отдельное производство.

По сообщению агентства “Интерфакс”, Московский городской суд выделил уголовное дело в отношении трех сотрудников Следкома в отдельное производство. Ранее слушания по их обвинению проходили в рамках дела об организации преступной группировки Захарием Калашовым, известным в уголовном мире под кличкой Шакро Молодой.

Сотрудников СК РФ Александра Ламонова, Дениса Никандрова и Михаила Максименко задержали в конце июля прошлого года. Их коллеги совместно с ФСБ предъявили им обвинение в получении крупной взятки по статье 290 УК РФ (часть 6). По адресу их проживания и на рабочих местах были произведены обыски, в результате чего трое правоохранителей были заключены под стражу.

Размер взятки в один миллион рублей трое сотрудников Следкома получили от вора в законе Шакро Молодого за обещание последних переквалифицировать обвинение его подельника А.Кочуйкова (по кличке “Итальянец”) на более легкое. Напомним, что Итальянец обвинялся в участии в потасовке с использованием огнестрельного оружия на Рочдельской улице в 2014 году, в результате чего было убито два человека.

Связь Ламонова, Никандрова и Максименко с преступным сообществом доказана, но они до сих пор отрицают свою вину.