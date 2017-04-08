Воры в законе, последние новости: два грузинских вора в законе выдворены с территории Украины

Граждане Грузии, воры в законе, были выселены из территории Украины местными стражами порядка. В украинской Национальной полиции рассказали, что речь идет о криминальных авторитетах по прозвищам «Гия» и «Тенго Гальский». Ранее власти запретили им появляться на территории страны.

Комментируя ситуацию с грузинскими правонарушителями, Сергей Князев, являющийся главой украинской Нацполиции, заявил, что первым под санкции попал 39-летний грузинский гражданин, более известный в узком околокриминальном сообществе как «Гия». По сведениям Князева, на протяжении двенадцати лет жизни тот находился в местах отбытия наказания, а ранее получил запрет на въезд на территорию Украины.

Вторым правонарушителем оказался 34-летний грузинский гражданин по имени Тенгиз Чара. Его выдворили в течение 24 часов после выдворения вора в законе Гия. Чара более известный в криминальных кругах как «Тенго Гальский». Сергей Князев рассказал, что этот человек был осужден ранее на одиннадцать лет тюрьмы грузинскими властями.

В минувшем году, в декабре-месяце, Тенго Гальский уже находился на украинской территории, однако тогда правоохранители выдворили криминального авторитета за пределы государственной границы с последующим запретом въезда в страну сроком на три года. Таким образом, в настоящий момент он не имел права находиться на территории Украины.

Князев, комментируя ситуацию, заявил, что Гальский пытался продолжить на территории страны свою преступную деятельность. Каким образом грузинским ворам в законе удалось въехать на территорию Украины, не сообщается.