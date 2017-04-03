Воры в законе, последние новости: Левана Гальского будут судить за незаконный оборот наркотических средств

22 марта в Москве был задержан авторитетный вор в законе Леван Гальский. При обыске преступника у него были обнаружены наркотики. Как показала экспертиза – кокаин. Теперь криминального авторитета будут судить за незаконный оборот наркотиков.

В результате спланированного задержания подозреваемого в центре Москвы был проведен обыск. При задержанном обнаружили подозрительный сверток весом в семь граммов. Визуально содержимое свертка напоминала кокаин. Экспертиза эту версию подтвердила.

На данный момент Леван Гальский до сих пор находится под стражей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Полиция также работает над установлением других возможных преступлений Гальского. Следствие по его делу продолжается.

Леван Гальский – уроженец Грузии. Был коронован в преступном мире воров в законе в 2000 году, в очень молодом возрасте. Ранее криминальный авторитет уже был судим. В 2009 году над ним состоялся суд, по итогам которого Гальский отправился за решетку сроком на 3,5 года. Соответственно, на свободу вышел в 2012 году.

Отличается родственными связями с другими криминальными авторитетами. С момента выхода на свободу в 2012 году Леван Гальский практически не напоминал о себе в широких кругах общества. Учитывая наличие у преступника судимости, его итоговый приговор может оказаться очень строгим.

Ранее, напомним, сообщалось о криминальных связях гражданского супруга Марии Максаковой и его возможной причастности к убийству Дениса Вороненкова.