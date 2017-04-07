Восемь человек, подозреваемых в организации теракта в питерской подземке, были арестованы

В ходе расследования дела о теракте в северной столице удалось арестовать 8 злоумышленников, принимавших участие в организации взрыва. Об это журналистам заявила официальный представитель следственного комитета — Светлана Петренко.

Сотрудники ФСБ и МВД арестовали 8 человек, имеющих отношение к организации теракта. В их квартирах были проведены обыски, это позволило найти бомбу, очень похожую на ту, которая была найдена на станции «Площадь восстания», а также огнестрельное оружие и патроны к нему.

В скором времени в суд будет отправлено ходатайство об избрании необходимой меры наказания для причастных к делу. Следствие читает, что исполнителем тракта стал Акбаржон Джалилов, именно оставил бомбу на станции «Площадь Восстания», после чего подорвал себя в поезде.