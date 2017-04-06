Восемь раненых в результате теракта в Питере остаются в тяжелом состоянии

Восемь раненых пассажиров в результате теракта в Питере остаются в тяжелом состоянии. Трое из них – в крайне тяжелом, состояние пяти пострадавших оценивается как тяжелое. Сейчас за их жизни борются питерские врачи, — сообщает агентство ТАСС.

Количество жертв взрыва в питерском метрополитене может увеличиться. К такому выводу пришли СМИ после заявления вице-губернатора северной столицы Анны Митяниной. Она сообщила, что в числе пострадавших пассажиров как минимум восемь человек находятся в тяжелом состоянии. Трое из них находятся в крайне тяжелом. Соответственно, есть риск, что их не смогут спасти питерские врачи. Тем не менее, медики продолжают бороться за их жизни.

Жизням остальных пострадавших уже ничего не угрожает. По состоянию на конец рабочего дня пятого апреля, всего в больницах находились пятьдесят человек, пострадавших в результате взрыв в метро.

Ранее Следственный комитет опубликовал списки тринадцати жертв террористической атаки. Тело четырнадцатого погибшего принадлежит преступнику-террористу. В настоящий момент ожидаются результаты процедуры опознания его останков. Вчера стало известно, что в Санкт-Петербург прилетели родители террориста, а следователи, тем временем, провели обыски в квартире Джалилова.

После обысков эксперты пришли к выводу, что жил Джалилов скромно, в последнее время активно работал над сооружением взрывных устройств. Все обстоятельства преступления все еще уточняются.