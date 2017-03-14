«Вписка удалась»: полиция проверяет видео, на котором, предположительно, изнасиловали 15-летнюю школьницу

Очередная подростковая «вписка» удалась, — считают авторы провокационного видео, на котором, предположительно, фигурирует 15-летняя школьница. Очередной подростковый секс-скандал произошел на днях в России, на этот раз в Петербурге.

Героиней скандального ролика, предположительно, оказалась пятнадцатилетняя ученица одной из питерских школ – девочка по имени Юлия. В Сети оказался провокационный ролик, на котором молодая парочка занимается любовью. На видео также присутствуют другие подростки, резво комментирующие происходящее.

Как пишут отечественные СМИ, видео было отправлено в Интернет и лично родителям пятнадцатилетней Юлии. А сама героиня ролика заявляет, что ее изнасиловали.

Полицейские источники в Санкт-Петербурге не комментируют произошедшее, но внимание правоохранителей ролик определенно привлек. Пока неизвестно, как будут развиваться события вокруг резонансного скандала в дальнейшем. Пока же есть несколько вариантов развития событий.

Если 15-летней Юлии действительно 15, а ее партнеру уже исполнилось 18, то этот ролик может стать поводом для возбуждения уголовного дела и, как следствие, может закончиться тюремным сроком для парня. Если же они оба были несовершеннолетними, то разбираться полиция будет с родителями. В таком случае все обойдется без «уголовщины».

Также отдельная ответственность должна быть возложена на автора видео и ребят, которые его распространили в Интернете. Подобная ситуация уже однажды произошла – в скандальной истории Ирины Сычевой, когда двух парней посадили за решетку не только за изнасилование, но еще и за распространение видеоматериалов.