Врач изнасиловал пациентку в подмосковном Подольске: что говорит жертва реаниматолога

Случай в больнице №2 города Подольска поражает своей циничностью. По факту изнасилования пациентки в реанимации будут возбуждать уголовное дело. Реаниматолог воспользовался беззащитным положением женщины после операции и надругался над нею – пациентка все видела, все осознавала, но не могла отбиться.

Изнасилованная не могла даже позвать других врачей на помощь – дежурный врач знал, что в больнице не так много персонала, а у человека под седативными препаратами не будет даже сил закричать. Сам подследственный оправдывается: был мертвецки пьян на своем рабочем месте среди больных, потому и не ведал что творит. На данный момент врач-насильник заключен под стражу и находится в СИЗО. 43-летняя пациентка ожогового центра, экспедитор по профессии, не понимает болезненного интереса врача к себе. Ее доставили в больницу из горящей фуры с ожогами тела на 45%, а врач, уроженец Таджикистана, не стеснялся других больных, домогаясь ее.

Инцидент уже вызвал большой резонанс в Подмосковье и в России. Молодые женщины боятся ложиться в больницу, а депутат Госдумы Виталий Милонов предложил забирать у врачей такого рода право заниматься врачебной деятельностью на всю жизнь. Так же преступнику должны запретить приближаться к детским учреждениям и даже в санитары его не возьмут с «волчьим билетом». Разработку законодательства о «волчьих билетах» с целью защитить женщин и детей уже взял на себя Милонов.