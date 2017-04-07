Врача анестезиолога нашли зарезанным в своей квартире

Как сообщает «РИА Новости», тело жителя Москвы, которого зарезали в собственной квартире, обнаружила его дочь. Им оказался действующий врач-анестезиолог. Известно, что следствие уже установило личность убийцы и арестовало его.

Согласно источнику из следственного комитета, девушка, зайдя в квартиру, обнаружила своего отца убитым. Он лежал в собственной квартире с большим количеством ножевых ран. Следователям удалось установить личность предполагаемого убийцы.

Им оказался хороший знакомый убитого врача. Как заявил представитель СК, подозреваемый ранее был осужден за совершение особо тяжкого злодеяния. На данный момент его допрашивают сотрудники правоохранительных органов, пытаясь установить мотивы убийства своего знакомого.