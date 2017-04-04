Вынесен приговор для фельдшера, не отреагировавшей на звонок тонущих на Сямозере

По решению суда, фельдшер, которая не поверила входящему звонку просящих о помощи детей, тонущих на Сямозере, получила свой срок наказания в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении. Приговор получил отсрочку до достижения дочкой осужденной 14 летнего возраста.



Летом 2016 года по телефону фельдшер получила экстренный звонок от детей, просящих о помощи. По их словам они тонули, и им необходима была помощь спасателей. Женщина не поверила словам детей, и не передала информацию для службы спасения.

В ходе проведенного расследования было установлено, что на момент звонка не далеко от места трагедии находилась спасательная служба, оперативная помощь которой могла спасти детей. Но по халатности фельдшера Ирины Щербаковой, служба спасения началась только через 18 часов после происшествия. Детей спасти не удалось.



Дети, отдыхающие лагере, утонули в июне 2016 года, когда вместе с взрослыми отправились на прогулку по озеру на каноэ. В итоге погода резко испортилась, был сильный ветер, два средства передвижения перекинулись. Событие унесло жизни 14 детей.

