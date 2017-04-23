В ЛНР прогремел взрыв – взорвался патрульный автомобиль миссии ОБСЕ. Автомобиль с несколькими патрульными международной мониторинговой организации взорвался, наехав на фугас. В результате происшествия погиб как минимум один человек, еще один получил ранения.

В ЛНР на Донбассе произошло ЧП с участием патрульных из организации ОБСЕ. Автомобиль миссии двигался и наехал на установленный фугас. В результате прогремел взрыв. На месте происшествия были обнаружены один погибший и один раненый сотрудник мониторинговой миссии.

В руководстве самопровозглашенной ЛНР объяснили, что сотрудники миссии отклонились от спланированного маршрута движения, в результате чего выехали на заминированный участок. По данным местных властей, сотрудники были осведомлены в маршруте, — передает РБК. Таким образом, руководство Республики фактически возложило вину за трагедию на самих наблюдателей ОБСЕ.

«Известно, что указанный экипаж отклонился от основного маршрута и двигался по второстепенным дорогам, что запрещено мандатом СММ ОБСЕ. Мы неоднократно обращали внимание СММ ОБСЕ о соблюдении необходимых мер безопасности», — сказано в пояснении.

Себастьян Курц, являющийся председателем мониторинговой организации, подтвердил факт трагедии в ЛНР, подтвердил, что один сотрудник погиб, а второй получил ранения, и добавил, что в организации произошедшее стало шоком для всех.

А вот установить ответственных за установку мин пока не удалось. Луганские власти официально считают ответственными за минирование украинских диверсантов, однако подтверждения этой версии пока нет.