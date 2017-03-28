Взрыв котельной в Уфе: сотни жителей на улице Менделеева остались без тепла

В Уфе произошел мощный взрыв на местной котельной. В результате ЧП без тепла остались сотни местных жителей. Однако последствия происшествия удалось ликвидировать в ближайшие сроки. В настоящий момент тепло поступает в дома и соц. объекты в плановом режиме.

Происшествие случилось вчера вечером, 27 марта. Взрыв в котельной на улице Менделеева сняли камеры видеонаблюдения. А местные жители сообщили о громком хлопке. Как рассказали представители предприятия, по факту взрыва не было, поскольку сам котел остался неповрежденным. Тем не менее, на кадрах с камер отчетливо видно, что в результате взрывной волны в котельной «рассыпались» окна.

В результате ЧП без теплоснабжения остались два детских садика, одна школа и несколько жилых домов. К счастью, никто не погиб и не пострадал, последствия аварии были ликвидированы за ночь, а тепло вновь поступило в прилегающие здания уже к утру 28 марта.

На место аварии выехали около 80 человек и около двадцати единиц специальной техники. Причины и обстоятельства аварии пока не установлены. На предприятии отметили, что сейчас есть две версии: ошибка персонала и сбой в работе техники.

Также выяснилось, что здание котельной требовало ремонта. По некоторым данным, косметический ремонт там был проведен незадолго до взрыва, а ЧП случилось из-за «экономии» в ходе проведения работ. А по другим данным, капитальный ремонт в котельной планировалось начать как раз сегодня, 28 марта.