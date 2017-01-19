Взрыв машины в Рязани: стали известны причины происшествия

В центре города Рязань произошел взрыв. Взрывное устройство было заложено в автомобиль. Об этом передает издание «LENTA.RU». О взрывчатке рассказали в СК РФ.

«К транспортному средству прикрепили взрывное устройство, которое было снабжено поражающими деталями», — говорит Анжелика Евдокимова, которая является старшим помощником начальника регионального СК.

Также была подтверждена информация, что женщина, которая была водителем данного автомобиля являлась представителем ТСЖ. На сегодняшний день следователи считают, что покушение было связанно с ее деятельностью. Имеется версия, связанная с личной жизнью. Исходя из предварительных данных, взрыв имеет мощность в 100 гр тротилового эквивалента. Вид, способ детонации данного устройства пока не установлен. Стоит отметить, что Светлана Грачева, которая стала потерпевшей в этом происшествии, находится в больнице. В результате инцидента врачи обнаружили у нее серьезные травмы. После приезда в больницу, женщину приготовили к операции.

Напомним, вчера на ул.Свободы произошел взрыв иномарки. За рулем автомобиля в этот момент находилась женщина. Первоначально в правоохранительных органах предполагали, что инцидент мог произойти из-за неисправности.