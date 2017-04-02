Взрыв на карнавале в Париже: около 20 пострадавших, пятеро – в тяжелом состоянии

Взрыв на карнавале в Париже произошел в результате неосторожного обращения с пиротехникой. Эксперты отвергли возможную версию о террористической атаке, а точное количество пострадавших до текущего времени не установлено.

Происшествие в пригороде Парижа произошло в субботу, первого апреля. Множество людей собрались на традиционный карнавал, и все проходило нормально до тех пор, пока внезапно не прогремел мощный взрыв.

Позже очевидцы расскажут, что люди не сразу сориентировались в ситуации. Многие подумали, что взрыв – часть запланированных мероприятий. Однако спустя несколько секунд стало понятно, что есть раненные.

По предварительным данным, причиной происшествия стало неосторожное обращение с пиротехникой. Аниматор поджег большую фигуру из фанеры, что являлось традицией проведения праздника. Очевидно, рядом находилась пиротехника, и вскоре прогремел сильный взрыв. Точные обстоятельства пока не установлены. Причины происшествия тоже устанавливаются. Полиция ищет ответственных за этот инцидент.

В результате мощного взрыва пострадали, по разным данным, от восемнадцати до двадцати человек. А изначально сообщалось о тридцати раненных. О жертвах информации нет. О судьбе пострадавших тоже нет никакой конкретики, но известно, что не мене пяти человек находятся в тяжелом состоянии.

Версия о теракте была отброшена спустя несколько часов после взрыва, однако изначально она была в числе приоритетных. Стоит отметить слаженную и оперативную работу спасательных служб – эвакуация была проведена в считанные минуты, а пожарные быстро ликвидировали пламя.