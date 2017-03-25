Взрыв на Пороховом заводе в Казани: героически погиб начальник караула пожарно-спасательной части

В Татарстане вчера воспламенился Пороховой завод, в МЧС сообщили о пострадавших в результате данного происшествия.

Андрей Родыгин, который занимает должность в МЧС начальника отдела по работе с журналистами, заявил, что о пожаре в Казани им сообщили около девяти часов вечера.

«После сигнала пожарно-спасательный гарнизон, подразделение Спецуправления Федеральной противопожарной службы МЧС No35 выехали на место происшествия», — рассказал Родыгин.

Отмечается, что во время ЧП имеются пострадавшие. Одним из них является Эдуард Илларионов, занимающий должность начальника караула специальной пожарно-спасательного гарнизона. Данная новость была подтверждена в МЧС.

«Он первый, кто прибыл на завод. С помощью решительных действий караула, который возглавлял Эдуард Владимирович, была снята угроза возможного распространения возгорания и предотвращены последствия в заводском цехе. Илларионов показал мужество, героизм, но во время операции им были получены смертельные травмы», — заявили в спасательной службе.

Также сообщается, что во время большого пожара были травмированы шесть человек. На сегодняшнюю минуту пожар локализован, причиной ЧП стало самовозгорание продукции завода. Необходимо отметить, что спасателям удалось быстро справиться с пожаром, площадь которого составляла 400 кв.м. Стоит также уточнить, что данный завод считается одним из самых опасных, Ростехнадзор всегда имеет к объекту большое количество нареканий.