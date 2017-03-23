Взрыв около города Балаклея на крупном военном складе Украины, проходит эвакуация местных жителей

Жители харьковского города Балаклея экстренно эвакуируются по причине внезапного взрыва на военном складе, где хранятся боеприпасы.

В Харьковской области сегодня ночью произошло возгорание, в результате которого снаряды, хранящиеся на складе, стали взрываться. Власти сразу занялись эвакуацией мирных жителей, которые проживают в пятикилометровой зоне от инцидента. Немного позже было принято решение, что экстренно покинуть свои дома должно также население, проживающее в семикилометровой зоне. Украинские власти расценивают происшествие, как диверсию.

«Возгорание одновременно началось в разных местах. Это диверсия. Мы предпринимаем все меры, чтобы установить очевидцев данного происшествия», — рассказал Анатолий Матиос, занимающий должность украинского военного прокурора.

Необходимо отметить, администрация города не сообщает о пострадавших от данного ЧП. Очевидцы рассказали, что из Балаклея непрерывно едут в большом потоке автомобили, а местные жители, которые не сумели покинуть населенный пункт, вынуждены прятаться в бомбоубежищах. Стоит уточнить, что данный военный склад является крупным в стране. Здесь хранили снаряды, имеющие 125 мм и 152 мм.