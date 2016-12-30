Взрыв произошел в центре Праги, есть одна раненая

Вчера в центре Праги произошел врыв, есть одна раненая, — пишет ТАСС. Девушку отправили в больницу, хотя она просто зашла позвонить по общественному телефону на Карловой площади. Пресс-секретарь полиции Чехии Андрея Зоулова заявила, что это – не теракт, поскольку жертв нет, а у девушки только незначительные ранения и шок.

«Московский комсомолец» уточняет детали: какое-то время центральная площадь Праги была перекрыта, поскольку выясняли обстоятельства произошедшего. А когда стало ясно, что всему виной шалости с пиротехникой – движение возобновили. После теракта в Германии Европа боится оказаться на месте Берлина, потому опасается каждого взрыва в общественном месте, даже если это петарда, пущенная из окна. Петарда в неположенном месте стала причиной того, что девчонка чуть не получила испорченные праздники. О ее здоровье СМИ Чехии пока не сообщают.

СМИ и «Корреспондент. net» напоминают: действительно «кошмар под Рождество» был в Германии, в Берлине. 19 января тунисский беженец раздавил фурой ярмарку, сбивая и калеча немцев. Он забрал жизнь 11 человек, присягнув на верность запрещенной России организации ИГИЛ. С одной стороны, даже теракт не заставил Европу жить в страхе, и в то же время под праздники европейцы особенно боятся за себя.