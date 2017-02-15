Взрыв в Киеве: эксперты назвали причины подземного взрыва, в результате которого два человека получили ожоги

Взрыв в Киеве произошел в результате повреждения подземной кабельной проводки. Специалисты «Киевэнерго» устранили проблемы на данном участке. В результате взрыва пострадали двое мужчин.

На днях в центре украинской столицы, на Короленковской улице, произошел мощный взрыв. Эпицентр взрыва находился под землей, однако взрывная волна пробилась на поверхность. В результате был поврежден асфальтный покров тротуара, по которому в тот момент шли пешеходы.

По сообщениям некоторых СМИ двое мужчин находились как раз на том месте, где и раздался взрыв, как раз в то же время. В результате происшествия оба пострадали: на прохожих загорелась одежда, но огонь удалось потушить мгновенно. Кроме того, один из мужчин получил слабые ожоги лица. После ЧП пострадавшие направились к ближайшей аптеке.

Вскоре к месту происшествия прибыли специалисты «Киевэнерго». В пресс-службе компании сообщили, что по прибытию спасателей пострадавших на месте происшествия не было.

Все неполадки были устранены. Однако что послужило причиной неисправности подземной кабельной линии, неизвестно. В СМИ также отмечается, что неподалеку, буквально в нескольких метрах от места взрыва располагается газовая подстанция.

В «Киевэнерго» также отметили, что после ЧП электроподача на ближайшие объекты не прекращалась. Добавим, что на месте происшествия работала бригада пожарных и полицейский наряд.