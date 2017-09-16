Взрыв в Лондоне: Скотланд-Ярд официально объявил инцидент на Парсонс-грин терактом

Вчера, 15 сентября, в лондонском метро на станции «Парсонс-грин» взорвалось “ВУ” в ведре, ранив 22 человек. Скотланд-Ярд в лице его начальника Марка Роули назвал случившееся терактом – бомба кустарного производства имела таймер и была оставлена в месте массового скопления народа. Летальных исходов нет, жизням раненых ничего не угрожает.

Скотланд-Ярд – полиция Великобритании объявила вчерашний взрыв в лондонском метро террористическим актом. Белое ведро в пакете, якобы забытое невнимательным пассажиром, загорелось, но детонатор не сработал так, как задумывалось – 22 человек ранило, но никого не убило. Те, кто его оставляли в месте массового скопления народа на станции «Парсонс-грин», рассчитывали на большое количество человеческих жертв. Если бы произошла не вспышка, а детонация – погибли бы все в радиусе поражения бомбы. У жертв теракта обожжены лица, а в вагонах метро у людей началась паника и истерика – они увидели горящий предмет. Паника и давка создали больше проблем полиции, чем сама бомба, которая никого не убила.

Свой комментарий о произошедшем дали премьер-министр Великобритании, мэр Лондона Садик Хан, министерство иностранных дел и президент Штатов Дональд Трамп. Последний считает, что Англия в какой-то мере сама создала ситуацию – долгое время она «держала в поле зрения» террористов, явно больных психически, но ничего при этом не делала для их поимки. С терроризмом как с явлением нужно, по мнению Трампа, вести себя решительнее и активнее.

В Великобритании есть свой комитет борьбы с терроризмом, «Кобра», но заседает он только в дни чрезвычайных ситуаций, терактов и экстренных случаев. Тереза Мэй, премьер-министр Британии, посетила заседание комитета через несколько часов после теракта в «Парсонс-Грин».